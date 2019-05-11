Скончался актер из «Американского президента» Клемент фон Франкенштейн

Британский актер Клемент фон Франкенштейн умер в возрасте 74 лет. Об этом в субботу, 11 мая, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, артист скончался от гипоксии в четверг, 9 мая, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). До этого он находился в состоянии искусственной комы на протяжении десяти дней.

Клемент фон Франкенштейн родился в 1944 году в деревне Саннингхил в английском графстве Беркшир. За свою актерскую карьеру он снялся в таких картинах, как «Американский президент» (1995), «Самоволка» (1990), «Смерть ей к лицу» (1992), «Вечерняя звезда» (1996).