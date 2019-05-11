Прямой эфир

СМИ уточнили информацию о похоронах Сергея Доренко

0
Фото: агенство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Похороны журналиста Сергея Доренко, как и планировалось, пройдут на Троекуровском кладбище через несколько дней после кремации, сообщает радиостанция «Говорит Москва», где погибший был главным редактором.

Церемония прощания и кремация пройдут на Троекуровском кладбище в воскресенье, 12 мая, в 11:00 по мск.

Ранее источник ТАСС в мэрии сообщил, что похороны Доренко отложены. Собеседник агентства заявил, что «про кладбище пока нет информации» и вопрос с погребением не решен.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дочери Доренко заявили об интересах мачехи в смерти их отца
Коллеги оценили талант скончавшегося журналиста Доренко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017