СМИ уточнили информацию о похоронах Сергея Доренко

Похороны журналиста Сергея Доренко, как и планировалось, пройдут на Троекуровском кладбище через несколько дней после кремации, сообщает радиостанция «Говорит Москва», где погибший был главным редактором.

Церемония прощания и кремация пройдут на Троекуровском кладбище в воскресенье, 12 мая, в 11:00 по мск.

Ранее источник ТАСС в мэрии сообщил, что похороны Доренко отложены. Собеседник агентства заявил, что «про кладбище пока нет информации» и вопрос с погребением не решен.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.