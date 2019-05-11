В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы

Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, впервые появятся на улицах Лондона в 2020 году. Об этом 11 мая сообщает газета The Times, передает The Guardian.

Отмечается, что общественный транспорт переводят на экологически чистые виды топлива для борьбы с загрязнением городского воздуха.

Компания Transport for London (TfL), которая отвечает за работу большей части городского транспорта, разместила свой первый заказ на 20 подобных автобусов.

«Мы выделяем рекордные £85 млн (около 7,2 млрд рублей. — Ред.) на то, чтобы сделать наши автобусы экологически чистыми, и я горжусь тем, что Лондон сейчас обладает крупнейшим в Европе парком автобусов с нулевым выхлопом», — рассказал мэр Лондона Садик Хан.

На сегодняшний день в британской столице насчитывается 9400 красных двухэтажных автобусов, лишь 165 из них не загрязняют окружающую среду, однако к лету эта цифра вырастет до 233.

По словам Хана, полностью на экологичные автобусы Лондон перейдет к 2037 году — для этого TfL придется каждый год заменять 500 транспортных средств новыми. При этом каждый автобус с нулевым выхлопом стоит £190 тыс. (около 16 млн рублей).