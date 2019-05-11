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Композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Композитора Евгения Крылатова похоронили в субботу, 11 мая, на Митинском кладбище в Москве. Теперь он покоится рядом с супругой, сообщила «РИА Новости» друг семьи Наталья.

Ранее в этот же день состоялась церемония прощания с деятелем культуры. Траурное мероприятие посетили десятки людей, коллеги Крылатова и другие деятели российской эстрады. Среди них — актер Александр Олешко, телеведущий Андрей Малахов, певица Юлия Михальчик, композиторы Игорь Крутой и Олег Иванов, поэты Александр Шаганов и Юрий Энтин.

Народный артист России, композитор Крылатов ушел из жизни на 86-м году жизни 8 мая из-за двусторонней пневмонии.

За свою жизнь композитор создал множество произведений в различных жанрах. Но особенно зрителям запомнилась его музыка к фильмам и мультфильмам. Среди прочих, он написал знаменитые мелодии для картин «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», мультфильма «Простоквашино» и многих других.

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