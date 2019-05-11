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«Укртранснафта» возобновила транзит нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщили в пресс-службе компании в субботу, 11 мая.

Транзит нефти потребителям ЕС восстановили в 14:35 субботы. «Это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать», — указала украинская компания в Facebook.

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Ранее в субботу белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку качественной нефти, предприятие повышает производственную нагрузку до оптимальной. Второе нефтеперерабатывающее предприятие республики — ОАО «Нафтан» — работает на сниженной загрузке.

Резкое ухудшение качества топлива в трубопроводе 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Качественная российская нефть поступила на станцию «Мозырь» по трубопроводу «Дружба» 4 мая. 6 мая украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.

На следующий день глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Вечером того же дня они были арестованы по решению Самарского районного суда. Еще двух фигурантов дела Следственный комитет России объявил в розыск.

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