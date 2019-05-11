Прямой эфир

Под Севастополем восстановят разрушенный памятник солдатам ВОВ

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил восстановить в поселке Орловка разрушенный вандалами памятник погибшим на войне советским военнослужащим.

«Восстановлением гранитных плит с фамилиями местных жителей — советских воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, займется департамент городского хозяйства», — сообщили в субботу, 11 мая, «РИА Новости» в правительстве города.

По факту разрушения памятника воинами советской армии в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя возбуждено уголовное дело. Злоумышленники разбили гранитные плиты с именами погибших.

8 мая после длительной реконструкции в Севастополе открыли парк Победы. Работы в общественном пространстве продолжатся и завершатся благоустройством набережной пляжа. В рамках второго этапа территория парка Победы будет расширена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту
Парад в Севастополе открыла легендарная «Катюша»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017