Под Севастополем восстановят разрушенный памятник солдатам ВОВ

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил восстановить в поселке Орловка разрушенный вандалами памятник погибшим на войне советским военнослужащим.

«Восстановлением гранитных плит с фамилиями местных жителей — советских воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, займется департамент городского хозяйства», — сообщили в субботу, 11 мая, «РИА Новости» в правительстве города.

По факту разрушения памятника воинами советской армии в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя возбуждено уголовное дело. Злоумышленники разбили гранитные плиты с именами погибших.

8 мая после длительной реконструкции в Севастополе открыли парк Победы. Работы в общественном пространстве продолжатся и завершатся благоустройством набережной пляжа. В рамках второго этапа территория парка Победы будет расширена.