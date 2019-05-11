Прямой эфир

Два человека пострадали при столкновении мусоровоза с автобусом в Химках

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мусоровоз столкнулся с автобусом в подмосковных Химках, пострадали две пассажирки. Об этом ТАСС 11 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел в 11:35 мск на улице Гоголя. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее, 9 мая, в Московской области на Новорижском шоссе в районе деревни Степановское произошло массовое дорожно-транспортное происшествие — столкнулись около 10 машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек пострадали в ДТП на Ставрополье
Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Новгородской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017