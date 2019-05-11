Два человека пострадали при столкновении мусоровоза с автобусом в Химках

Мусоровоз столкнулся с автобусом в подмосковных Химках, пострадали две пассажирки. Об этом ТАСС 11 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел в 11:35 мск на улице Гоголя. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее, 9 мая, в Московской области на Новорижском шоссе в районе деревни Степановское произошло массовое дорожно-транспортное происшествие — столкнулись около 10 машин.