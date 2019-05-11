Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

Витамины надо принимать на протяжении всей жизни, их польза гарантирована, рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«К сожалению, у нас люди к этому не приучены», — сказал он в интервью «Интерфаксу». Тутельян пояснил, что сам принимает утром одну таблетку и дополнительно в виде рыбьего жира пьет омега-3. По его словам, надо приучать людей к приему витаминов.

В пример он привел жителей Японии, где 89% людей ежедневно употребляют эти препараты, в Европе — 80%, в Америке — 83–84%. В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.

Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.

«При разработке всех витаминно-минеральных комплексов проводятся исследования их клинической эффективности», — подчеркнул диетолог. По его словам, можно пить любые витамины, врач также напомнил, что перед их употреблением нужно читать инструкции, соблюдать рекомендации и советоваться с врачом.

В апреле стало известно, что синтетические витамины могут принести пользу человеку в качестве дополнительной добавки к пище, но только если используются по назначению и строго по инструкции. Однако если их принимать самостоятельно и сверх меры, они могут быть опасны, заявила врач-иммунолог Анна Шуляева.