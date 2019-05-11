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Забравшейся на крышу собаке вызвали спасателей в Петербурге

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Перед сотрудниками МЧС в Петербурге 11 мая встала необычная задача: на крышу дома на Петрозаводской улице забрался пес. Собака лаяла и не могла спуститься.

Спасатели с помощью спецтехники забрались на крышу и начали ловить животное, что было непросто. Пришлось взять кусок мяса и вместе с ним преследовать пса по кровле. В результате его благополучно спустили на землю и отдали хозяину, информирует телеканал «78».

Напомним, на территории заказника на границе Челябинской и Свердловской областей выпускают на волю рысь, почти год прожившую под наблюдением зоозащитника Карена Даллакяна. Животное полностью восстановилось после столкновения с автомобилем.

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