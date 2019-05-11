Крестный ход состоится в Рязани 14 мая

Во вторник, 14 мая, в Спасо-Преображенском монастыре после Божественной литургии пройдет большой крестный ход вокруг Рязанского кремля с мироточивой иконой Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость». Об этом сообщается на сайте рязанской епархии.

Начало водосвятного молебна назначено на 7:30. А в 8:00 состоится и Божественная литургия, отмечает РИА «7 новостей».

Напомним, с 1 по 15 июня в Тверской области пройдет XXI Волжский крестный ход. В этом году он будет посвящен 200-летию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.