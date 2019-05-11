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Туск в понедельник встретится с Порошенко в Брюсселе

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Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de
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Глава Евросовета Дональд Туск встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе. Встреча назначена в понедельник на 16:45 по местному времени (17:45 мск).

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Как говорится на сайте Европейского совета, в этот же день Туск будет встречать лидеров стран «Восточного партнерства», передает «РИА Новости». Также Петра Порошенко в Брюсселе примет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини проведет 13 мая в Брюсселе юбилейное заседание с главами МИД стран-участниц проекта «Восточное партнерство».

10 мая Дональд Туск заявил, что ожидает от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского последовательной политики по вопросу интеграции с ЕС. По его словам, потребуется время, чтобы дать оценку европейскому курсу Зеленского. Ситуацию на Украине после выборов главы государства оценивать пока тоже рано, отметил глава Евросовета.

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