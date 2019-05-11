В раде предложили поделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа. Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента, пишет в субботу, 11 мая, «РИА Новости».

Первый этап Каплин предлагает провести 19 мая в сессионном зале рады по предусмотренной регламентом процедуре, второй этап — 3 июня на стадионе «Олимпийский» для участия общественности и приглашенных иностранных гостей.

10 мая депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко зарегистрировал проект постановления, согласно которому инаугурация избранного президента Владимира Зеленского должна пройти 1 июня.

Между тем сам Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая . 10 мая он опубликовал видеообращение, в котором призвал депутатов назначить именно эту дату на ближайшем заседании. По его мнению, парламентарии затягивают этот вопрос из страха перед роспуском парламента.

В этот же день в Сети появилась фотография указа Зеленского о роспуске Верховной рады. Как отмечает «Газета.ру», опубликованный снимок — лишь проект документа, так как в окружении политика пока нет единого решения о роспуске парламента.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий президент страны Петр Порошенко получил только 24,45%. Инаугурация избранного главы государства должна состояться в течение 30 дней после объявления результатов.