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В Иркутске скончался режиссер и фотограф Николай Тарханов

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Фото: facebook.com/Николай Тарханов
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В Иркутске на 52-м году жизни скончался режиссер, оператор и фотограф Николай Тарханов. Об этом написал в соцсети певец Аркадий Стародубцев.

«Большое горе, скончался Николай Тарханов», — написал он. Причиной смерти режиссера мог стать резкий перепад давления, отмечает в субботу, 11 мая, RT.

Тарханов родился 14 июля 1967 года, образование получил во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК) им. С.А. Герасимова. В 2001 году он стал членом Союза фотохудожников России.

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