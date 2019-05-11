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На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

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Железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекратится само по себе и не потребует принятия законодательных решений. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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По его словам, количество поездок граждан Украины в Россию уменьшается. Это естественный спад, отметил он в интервью Liga.net. Одновременно украинский министр признал, что поезда в РФ пользуется спросом среди украинцев, но не таким большим, как раньше. Полного запрета на железнодорожное сообщение между государствами «ожидать не стоит», подчеркнул он, отмечает «Газета.ру».

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ», — отметил Омелян.

В январе украинский министр поделился мнением, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией неизбежно. 14 декабря 2018 года Омелян заявил, что его ведомство внесло в правительство страны предложение прекратить железнодорожное сообщение с РФ.

3 сентября министерство инфраструктуры Украины засекретило свои предложения по возможному закрытию железнодорожного сообщения с Россией.

Между Россией и Украиной после событий весны 2014 года и до настоящего времени нет прямых поездов российского формирования. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва — Кишинев — Москва с остановкой. Кроме того, между двумя странами с 2015 года по инициативе Киева полностью отсутствует авиасообщение.

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