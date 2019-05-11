В Японии протестируют самый скоростной поезд

В Японии финальное тестирование проходит новый скоростной поезд сети «Синкансэн». Локомотиву уже успели дать имя — Alfa-X, максимальная скорость состава 360 км/ч.

Поезд должен заменить «устаревшие» модели Е5 — новинка быстрее на 40 км/ч

В коммерческую эксплуатацию Альфа поступит к 2030 году.