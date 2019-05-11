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Комитет конгресса США потребовал налоговые декларации Трампа

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Фото: Global Look Press/Yuri Gripas
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Председатель комитета по налогам палаты представителей США Ричард Нил потребовал у минфина и налоговой службы (IRS) предоставить налоговые декларации президента Дональда Трампа.

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Нил выразил надежду, что минфин предоставит декларации президента США за шесть лет на следующей неделе, передает «РИА Новости».

Глава минфина Стивен Мнучин 6 мая отклонил аналогичную просьбу, заявив, что запрос комитета «не имеет обоснованной законодательной цели».

16 апреля стало известно, что демократы из конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах Трампа, а также о сделках между банками и Россией.

Комитеты, выдавшие повестки, совместно расследуют отношения Deutsche Bank с Трампом. За несколько лет сотрудничества с нынешним президентом США банк выдал ему кредиты на сумму около $2 млрд.

7 апреля исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что члены Демократической партии США никогда не увидят налоговые декларации Трампа.

В октябре 2018 года власти Нью-Йорка пообещал взыскать с Трампа налоги, которые он якобы недоплатил в казну мегаполиса в 1990-х годах. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергла все обвинения, заявив, что налоговое управление в те годы одобрило все сделки.

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