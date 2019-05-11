Комитет конгресса США потребовал налоговые декларации Трампа

Председатель комитета по налогам палаты представителей США Ричард Нил потребовал у минфина и налоговой службы (IRS) предоставить налоговые декларации президента Дональда Трампа.

Нил выразил надежду, что минфин предоставит декларации президента США за шесть лет на следующей неделе, передает «РИА Новости».

Глава минфина Стивен Мнучин 6 мая отклонил аналогичную просьбу, заявив, что запрос комитета «не имеет обоснованной законодательной цели».

16 апреля стало известно, что демократы из конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах Трампа, а также о сделках между банками и Россией.

Комитеты, выдавшие повестки, совместно расследуют отношения Deutsche Bank с Трампом. За несколько лет сотрудничества с нынешним президентом США банк выдал ему кредиты на сумму около $2 млрд.

7 апреля исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что члены Демократической партии США никогда не увидят налоговые декларации Трампа.

В октябре 2018 года власти Нью-Йорка пообещал взыскать с Трампа налоги, которые он якобы недоплатил в казну мегаполиса в 1990-х годах. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергла все обвинения, заявив, что налоговое управление в те годы одобрило все сделки.