Прямой эфир

В Китае предупредили об ответных мерах на повышение пошлин США

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пекин вынужден принимать ответные меры на повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары, заявил замглавы Государственного совета Китая Лю Хэ, возглавляющий делегацию КНР на переговорах по торговле с США.

Новый оборот: почему торговая война США и КНР опять разгорается
С 10 мая Штаты грозят повысить пошлины на $200 млрд китайского импорта в страну

«Если Соединенные Штаты повышают пошлины, то мы должны ответить. Конечно, мы надеемся на то, что США будут придерживаться сдержанной позиции, тогда и Китай будет придерживаться сдержанной позиции», — сообщил Лю Хэ, подчеркнув, что нельзя в международной торгово-экономической политике только «беспредельно демонстрировать гнев».

Политик отметил, что Пекин выступает категорически против повышения пошлин. По его словам, это невыгодно ни КНР, ни США, и это не способствует разрешению двусторонних торговых вопросов, передает «РИА Новости».

5 мая Вашингтон анонсировал введение новых пошлин на товары из Китая на общую сумму $200 млрд. Решение вступило в силу 10 мая.

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп не исключил снятие пошлин на китайские товары
Трамп оценил торговые переговоры США с Китаем
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017