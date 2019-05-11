В Китае предупредили об ответных мерах на повышение пошлин США
Пекин вынужден принимать ответные меры на повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары, заявил замглавы Государственного совета Китая Лю Хэ, возглавляющий делегацию КНР на переговорах по торговле с США.
«Если Соединенные Штаты повышают пошлины, то мы должны ответить. Конечно, мы надеемся на то, что США будут придерживаться сдержанной позиции, тогда и Китай будет придерживаться сдержанной позиции», — сообщил Лю Хэ, подчеркнув, что нельзя в международной торгово-экономической политике только «беспредельно демонстрировать гнев».
Политик отметил, что Пекин выступает категорически против повышения пошлин. По его словам, это невыгодно ни КНР, ни США, и это не способствует разрешению двусторонних торговых вопросов, передает «РИА Новости».
5 мая Вашингтон анонсировал введение новых пошлин на товары из Китая на общую сумму $200 млрд. Решение вступило в силу 10 мая.
Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.