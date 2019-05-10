Прямой эфир

Богатейший житель Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

0
Фото: Global Look Press/Wu/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, купила сеть магазинов игрушек Hamleys. Сумма сделки составила около $90 млн, сообщает The Guardian.

Отмечается, что Hamleys в начале 2000-х годов сменила несколько владельцев. Последним в 2015 году стала китайская компания C.banner. Она приобрела Hamleys за $130 млн. Однако в 2017 году китайской компании пришлось закрыть или продать значительное число магазинов в разных странах мира. Часть из них приобрела Reliance Industries.

В индийской компании объяснили, что рассчитывают на успешное развитие Hamleys, учитывая опыт руководства этой сетью в Индии.

Hamleys является старейшим магазином игрушек во всем мире. Компания была основана в 1760 году британским бизнесменом Уильямом Хэмли. Магазины сети на сегодняшний день открыты в трех городах России — Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Яндекс» купил службу вопросов и ответов TheQuestion
ВТБ выкупил долю Первого канала у компании Абрамовича

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017