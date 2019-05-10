Богатейший житель Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Компания Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, купила сеть магазинов игрушек Hamleys. Сумма сделки составила около $90 млн, сообщает The Guardian.



Отмечается, что Hamleys в начале 2000-х годов сменила несколько владельцев. Последним в 2015 году стала китайская компания C.banner. Она приобрела Hamleys за $130 млн. Однако в 2017 году китайской компании пришлось закрыть или продать значительное число магазинов в разных странах мира. Часть из них приобрела Reliance Industries.

В индийской компании объяснили, что рассчитывают на успешное развитие Hamleys, учитывая опыт руководства этой сетью в Индии.

Hamleys является старейшим магазином игрушек во всем мире. Компания была основана в 1760 году британским бизнесменом Уильямом Хэмли. Магазины сети на сегодняшний день открыты в трех городах России — Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи.