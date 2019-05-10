Прямой эфир

Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-Луга

0
Фото: ТАСС/Никита Крючков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа. Об этом сообщает в пятницу, 10 мая, Минэнерго России.

«Дружбу» скрепят штрафами: санкции за грязную нефть хотят ужесточить
Компаниям придется платить до 2% от оборота в случае нарушения технических стандартов

В ведомстве уточнили, что качественная нефть 8 мая поступила на узел учета порта Усть-Луга, а на следующий день начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры, передает ТАСС.

Резкое ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно.

7 мая глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе. Речь идет о гендиректоре «Петронефть Актив» Владимире Жоголеве, заместителе директора компании «Магистраль» Сергее Баландине, гендиректоре «Нефтеперевалки» Светлане Балабай и ее заместителе Рустаме Хуснутдинове. Вечером того же дня они были арестованы по решению Самарского районного суда. Еще двух фигурантов дела Следственный комитет России объявил в розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков оценил возможность перестановок в «Транснефти» после загрязнения в «Дружбе»
Арестованы четверо фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017