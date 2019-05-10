Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-Луга

Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа. Об этом сообщает в пятницу, 10 мая, Минэнерго России.

В ведомстве уточнили, что качественная нефть 8 мая поступила на узел учета порта Усть-Луга, а на следующий день начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры, передает ТАСС.

Резкое ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно.

7 мая глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе. Речь идет о гендиректоре «Петронефть Актив» Владимире Жоголеве, заместителе директора компании «Магистраль» Сергее Баландине, гендиректоре «Нефтеперевалки» Светлане Балабай и ее заместителе Рустаме Хуснутдинове. Вечером того же дня они были арестованы по решению Самарского районного суда. Еще двух фигурантов дела Следственный комитет России объявил в розыск.