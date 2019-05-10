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Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья». Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «112 Украина».

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«19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемое гнилое воскресенье, на которое никто ничего хорошего не начинает, и вообще ничего начинать делать нельзя», — сказал парламентарий.

Он добавил, что изучал астрономию и имеет большой жизненный опыт.

Депутат подчеркнул, что «это не какие-то предрассудки, это обычные солнечно-лунно-земные связи, связанные с гравитацией, которые оказывают большое влияние на жизнь людей».

Куприенко призвал перенести инаугурацию на семь-десять дней, пояснив, что это никак не повлияет на работу президента страны, передает «Газета.ру».

Ранее в раде зарегистрировали постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.

В свою очередь, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко предложил провести инаугурацию Зеленского 1 июня, соответствующий проект постановления был зарегистрирован 10 мая на сайте украинского парламента, передает «РИА Новости».

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий президент страны Петр Порошенко получил только 24,45%.

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