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В Крыму предложили созвать международный трибунал из-за инцидента в Керченском проливе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Действия Киева в ходе инцидента в Керченском проливе в 2018 году необходимо рассмотреть в рамках специально созванного международного общественного трибунала по образцу трибунала Рассела-Сартра по расследованию военных преступлений во Вьетнаме в 1967 году. Об этом в пятницу, 10 мая, заявил ТАСС председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

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Он подчеркнул, что в таком случае Россия сможет доказать мировому сообществу, что вторжение украинских кораблей в территориальные воды России являлось провокацией со стороны Киева.

«И направлена она была на дестабилизацию системы международных отношений Причерноморья, конечно, в контексте предвыборной горячки [президента Украины Петра] Порошенко», — сказал Молохов.

Кроме того, он добавил, что и Украина, и Россия при подписании Конвенции по морскому праву не приняли обязательные процедуры, которые влекут за собой судебные решения, касающиеся военных действий. В связи с этим российская сторона считает, что у Международного трибунала по морскому праву нет оснований выносить решение относительно временных мер, испрошенных Украиной, заключил Молохов.

В начале мая Россия уведомила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков. По мнению Москвы, у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе. Слушания проходят 10 мая.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

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