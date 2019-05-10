ТАСС узнал о возбуждении уголовного дела против сотрудника Mash

Уголовное дело об использовании подложного документа возбудили в отношении продюсера telegram-канала Mash Михаила Кумброва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.

«Он представил поддельные документы представителям Московского центра автоматизированного управления воздушным движением. На основании этих документов попросил предоставить ему информацию, связанную с катастрофой самолета», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении задержанного возбуждено дело по статье 327 УК РФ («Использование подложного документа»).

Ранее Mash подтвердил задержание своего сотрудника, работавшего над сюжетом о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. В то же время представители редакции обвинения отвергают.

ЧП с участием SSJ-100, направлявшимся из Москвы в Мурманск, произошло вечером 5 мая. Самолет вылетел из Шереметьево, но спустя 28 минут вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку. По предварительной информации, в полете в него ударила молния, а по приземлении лайнер загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.