Прямой эфир

Космонавт назвал версии появления запаха спирта на МКС

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский космонавт Павел Виноградов рассказал о возможных причинах появления запаха спирта на Международной космической станции (МКС) после прибытия американского корабля Dragon 2, передает телеканал «360».

По его словам, спирт применяется при обеззараживании корабля на Земле. Кроме того, источать характерный запах могут материалы, которые используют американцы внутри корабля.

«То, что это спирт, — совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле — другие соединения», — предположил космонавт.

Маска шоу: как успешный тест Dragon 2 изменит пилотируемый космос
У российского «Союза» появился конкурент, но в «Роскосмосе» этому рады

Виноградов добавил, что на МКС хорошая система очистки воздуха, поэтому запах достаточно быстро был ликвидирован, передает «Газета.ру».

Он добавил, что пробы воздуха отправят на Землю, поэтому в скором времени будет обнародована официальная причина появления запаха спирта на МКС.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС почувствовал запах спирта 3 марта после стыковки со станцией американского беспилотного корабля Dragon 2. Тогда его концентрация в воздухе на станции выросла сразу до 6 мг на 1 м3. Это не превышает допустимых пределов, однако по указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, после чего концентрация снизилась до 2 мг на 1 м3.

10 мая стало известно, что российская сторона направила замечания в NASA из-за выброса с атмосферу МКС изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon 2. Отмечается, что изопропиловый спирт по своему наркотическому воздействию на организм человека вдвое превышает аналогичный эффект от этанола и при этом очень токсичен.

Американский корабль Dragon 2 компании SpaceX успешно пристыковался к МКС 3 марта. Аппарат доставил для экипажа станции 182 кг продовольствия и оборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Космический грузовик Dragon успешно пристыковался к МКС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017