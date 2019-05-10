Космонавт назвал версии появления запаха спирта на МКС

Российский космонавт Павел Виноградов рассказал о возможных причинах появления запаха спирта на Международной космической станции (МКС) после прибытия американского корабля Dragon 2, передает телеканал «360».

По его словам, спирт применяется при обеззараживании корабля на Земле. Кроме того, источать характерный запах могут материалы, которые используют американцы внутри корабля.

«То, что это спирт, — совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле — другие соединения», — предположил космонавт.

Виноградов добавил, что на МКС хорошая система очистки воздуха, поэтому запах достаточно быстро был ликвидирован, передает «Газета.ру».

Он добавил, что пробы воздуха отправят на Землю, поэтому в скором времени будет обнародована официальная причина появления запаха спирта на МКС.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС почувствовал запах спирта 3 марта после стыковки со станцией американского беспилотного корабля Dragon 2. Тогда его концентрация в воздухе на станции выросла сразу до 6 мг на 1 м3. Это не превышает допустимых пределов, однако по указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, после чего концентрация снизилась до 2 мг на 1 м3.

10 мая стало известно, что российская сторона направила замечания в NASA из-за выброса с атмосферу МКС изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon 2. Отмечается, что изопропиловый спирт по своему наркотическому воздействию на организм человека вдвое превышает аналогичный эффект от этанола и при этом очень токсичен.

Американский корабль Dragon 2 компании SpaceX успешно пристыковался к МКС 3 марта. Аппарат доставил для экипажа станции 182 кг продовольствия и оборудования.