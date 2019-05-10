Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Уроженка России и гражданка Германии Анна Сорокина приговорена судом в Нью-Йорке минимум к четырем годам лишения свободы за хищение более $200 тыс. Всего ее приговорили к 12 годам, но оставшиеся восемь лет срока могут впоследствии изменить на условное наказание, сообщает «РИА Новости».

Женщина выдавала себя за немецкую наследницу и подделывала чеки. Таким образом она могла брать кредиты и бесплатно жить в дорогих отелях.

Она заверяла потерпевших, что владеет состоянием в €60 млн. В конце апреля этого года Сорокину признали виновной в мошенничестве.

28-летняя Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она общалась с представителями высшего общества и собиралась открыть центр современного искусства.

Впоследствии выяснилось, что отец девушки не является богатым человеком. Он сначала работал дальнобойщиком, а затем открыл компанию по установке кондиционеров.

Ранее 8 мая эксперты из туристической ассоциации АВТА заявили, что в 2018 году только в Британии более 5 тыс. путешественников пострадали от мошенников. Также они рассказали о самых популярных способах обмана туристов.