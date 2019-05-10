Прямой эфир

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

0
Фото: TASS/AP/Richard Drew
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уроженка России и гражданка Германии Анна Сорокина приговорена судом в Нью-Йорке минимум к четырем годам лишения свободы за хищение более $200 тыс. Всего ее приговорили к 12 годам, но оставшиеся восемь лет срока могут впоследствии изменить на условное наказание, сообщает «РИА Новости».

Женщина выдавала себя за немецкую наследницу и подделывала чеки. Таким образом она могла брать кредиты и бесплатно жить в дорогих отелях.

Она заверяла потерпевших, что владеет состоянием в 60 млн. В конце апреля этого года Сорокину признали виновной в мошенничестве.

28-летняя Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она общалась с представителями высшего общества и собиралась открыть центр современного искусства.

Впоследствии выяснилось, что отец девушки не является богатым человеком. Он сначала работал дальнобойщиком, а затем открыл компанию по установке кондиционеров.

Ранее 8 мая эксперты из туристической ассоциации АВТА заявили, что в 2018 году только в Британии более 5 тыс. путешественников пострадали от мошенников. Также они рассказали о самых популярных способах обмана туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре ребенка погибли в результате пожара в Нью-Йорке
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017