Прямой эфир

Ребенка насмерть засыпало песком под Тамбовом

0
Фото: СК РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбудили после гибели девятилетнего мальчика в насыпи с песком в городе Котовске Тамбовской области. Об этом сообщается в пятницу, 10 мая, на сайте регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти в пятницу утром обнаружил местный житель в большой насыпи песка.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Челябинской области женщину и ее двухлетнего сына засыпало песком на карьере после обрушения склона. В результате происшествия ребенок погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок в Ульяновске выжил при падении с шестого этажа
Мать уронила грудного ребенка с эскалатора в аэропорту Пулково

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017