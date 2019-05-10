Ребенка насмерть засыпало песком под Тамбовом

Уголовное дело возбудили после гибели девятилетнего мальчика в насыпи с песком в городе Котовске Тамбовской области. Об этом сообщается в пятницу, 10 мая, на сайте регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти в пятницу утром обнаружил местный житель в большой насыпи песка.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Челябинской области женщину и ее двухлетнего сына засыпало песком на карьере после обрушения склона. В результате происшествия ребенок погиб.