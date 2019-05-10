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В Киеве прокомментировали неявку России на трибунал по делу украинских моряков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Отсутствие представителей России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда. Об этом заявила в пятницу, 10 мая, пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

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«Российский представитель не будет участвовать в заседании, но это не освобождает Россию от необходимости выполнить обязательное решение суда», — сказала она в видеообращении, размещенном в Twitter МИД Украины.

По словам Зеленко, Украина будет требовать, чтобы РФ немедленно освободила моряков и вернула суда.

В начале мая Россия уведомила Международный трибунал о том, что не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков. По мнению Москвы, у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

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