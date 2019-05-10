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Появилось видео с места крушения автомобильного моста в Приамурье

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Фото: Пятый канал
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Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе Амурской области. Видео последствий в пятницу, 10 мая, опубликовал Пятый канал.

Как видно на кадрах, половина дорожного полотна, находившегося возле села Чембары, рухнула в воду, а над рекой остались балки с остатками асфальта. По данным журналистов, к моменту обрушения мост был уже два дня как закрыт, а селяне пользовались объездной дорогой, поэтому никто не пострадал.

В региональном минтрансе уточнили, что мост был построен еще в 1980-х годах.

В ноябре 2018 года шесть человек пострадали во время обрушения автомобильного моста через реку Савала в Воронежской области.

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