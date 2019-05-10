Лавров усмотрел угрозу для России в действиях США в Азии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе переговоров с японским коллегой Таро Коно, что Москва усматривает в действиях США в Азиатско-Тихоокеанском регионе угрозу для России. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «РИА Новости».

«Мы вновь обратили внимание на ряд действий Вашингтона, в том числе по размещению на японской территории элементов глобальной системы ПРО, наращиванию своего военного присутствия в регионе и в целом действий в сфере разоружения и контроля над вооружениями, где США рушат все имеющиеся договоренности. Мы усматриваем в этих действиях угрозу для нашей страны», — отметил он.

10 мая в Москве начались переговоры Сергея Лаврова и Таро Коно. Перед встречей российский министр заявил, что что расхождения РФ и Японии по мирному договору остаются «весьма значительными». Он также выразил надежду на то, что предстоящие переговоры позволят сторонам найти возможности для «сближения подходов».

В свою очередь Таро Коно отметил, что в ходе встречи хотел бы обсудить заключение мирного договора и вывод отношений двух стран на новый уровень. Кроме того, он подчеркнул, что партнерство между Москвой и Токио поспособствует стабилизации и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона, а также будет отвечать стратегическим интересам двух стран.