Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Украинский лидер Петр Порошенко призвал официальный Берлин ужесточить ограничительные меры в отношении Москвы в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы» — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 5 мая, на сайте президента Украины.

Также отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Порошенко поблагодарил Меркель за поддержку территориальной целостности страны.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины (ЛНР и ДНР). Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. По словам главы государства, этот вопрос носит чисто гуманитарный характер и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.