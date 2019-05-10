Топилин рассказал об электронных сертификатах на маткапитал

Глава Министерства труда России Максим Топилин отметил, что в будущем не исключена возможность выдачи сертификата на материнский капитал в электронном виде.

«Это надо делать, безусловно. Тот же сертификат на материнский капитал. По идее в бумажном виде он может быть ненужным, так как есть регистровые записи», — приводит «РИА Новости» его слова.

Так он ответил на вопрос, можно ли в будущем отменить выдачу бумажных сертификатов по аналогии со СНИЛС.

6 мая замглавы Минтруда Алексей Скляр рассказал «Известиям», что традиционные сертификаты на материнский капитал могут отменить уже к 2020 году.

Ранее 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, из которого следует, что страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования в России больше выдаваться и обмениваться не будет. Вся информация о застрахованном лице отныне будет храниться в электронном виде.