Актеры исторической ленты «Коридор бессмертия» вышли на «Бессмертный полк» в Москве

Они пронесли портреты своих предков по главной площади страны. У стен Кремля «Бессмертный полк» возглавил президент РФ. В руках Владимира Путина портрет отца, в 1941-м он был ранен под Ленинградом, защищая Невский пятачок. Рядом с президентом — народный артист СССР Василий Лановой.

Колонна растянулась на 4,5 км, Тверская улица на время превратилась в пешеходную. Единым строем под песни военных лет люди делились семейными историями.

На акцию вышли актеры исторической ленты «Коридор бессмертия». Фильм о блокадном Ленинграде вышел в прокат накануне Дня Победы — 8 мая.

Патриотический настрой не испортила даже погода. Под вечер «Бессмертный полк» накрыл ливень, большинство участников и не думали уходить.