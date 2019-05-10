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Власти Мехико запретили пластиковые контейнеры для еды

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Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich/dpa
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Конгресс города Мехико запретил использование ряда пластиковых изделий с декабря 2020 года.

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Согласно нововведениям, с указанного срока будет полностью запрещена продажа и распространение пакетов. Также в мегаполисе будет запрещено использование пластиковых трубочек для питья, передает «РИА Новости».

Кроме того, под запрет попали пластиковые обертки, одноразовые пластиковые вилки, ложки тарелки, шарики, контейнеры для перевозки еды и женские тампоны с пластиковыми составляющими.

Отмечается, что в стране пользуются большой популярностью одноразовые мусорные пакеты, сделанные из биоразлагаемых материалов, а также посуда, основой которой является материал, получаемый из косточки плода авокадо.

Глава российского министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин 7 мая рассказал, что в России готовится запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды.

По его словам, важнейшей задачей ведомства является снижение загрязнения окружающей среды, и страна поддерживает мировую тенденцию по сокращению использования пластика.

В конце марта премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил рассмотрение отказа от одноразовой пластиковой посуды на законодательном уровне, «иначе это не отрегулировать». Он подчеркнул, что производство пластиковых предметов может являться выгодным бизнесом, однако вредит природе.

27 марта Европарламент одобрил доклад, накладывающий запрет на производство и продажу десятка видов предметов из пластмассы к 2021 году. В Евросоюзе надеются, что к 2025 году будет перерабатываться 90% пластиковых бутылок вместо сегодняшних 20%. Пластиковую посуду заменят на бумажную, а от товаров, не имеющих аналогов, будут отказываться.

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