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СМИ сообщили о планах США включить РФ в список стран-манипуляторов валютой

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Фото: Global Look Press/Bao Dandan
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Американское министерство финансов может включить Россию в список государств, которые по мнению Вашингтона, производят манипуляции со своей валютой, чтобы добиться преимуществ по торговле. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил Bloomberg.

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«В новом отчете, выпуск которого ожидается в этом месяце, число стран, проверяемых Соединенными Штатами на предмет валютных манипуляций, вырастет с 12 до 20», — пишет агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В список, помимо России, могут включить Индонезию, Таиланд, Ирландию, Вьетнам и Малайзию.

По информации агентства, внесение в подобный документ не подразумевает каких-либо юридических последствий кроме необходимости США в таком случае начать вести переговоры с соответствующими государствами. Однако, отмечает Bloomberg, «страны-манипуляторы» могут в результате столкнуться с реакцией рынка.

Согласно американскому законодательству, для того, чтобы страна считалась «манипулятором», она должна иметь с Соединенными Штатами большой торговый профицит (более $20 млрд в год), поддерживать активное сальдо текущего платежного баланса более чем в 3% ВВП, а также должна заниматься валютной интервенцией, передает «РИА Новости».

4 сентября прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США манипулируют долларом с целью наказать неугодные государства.

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