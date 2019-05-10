Мэр пообещал вернуть проспекту в Харькове имя маршала Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес на акции «Бессмертный полк» пообещал горожанам, что проспект Петра Григоренко будет переименован в честь маршала Жукова.

Петицию на сайте Харьковского городского совета с призывом переименовать улицу, а также присвоить имя полководца станции метро, подписали более 5 тыс. человек.

«Оба — достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов — кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма — переоценить невозможно», — написал Кернес в Facebook.

На сайте горсовета также опубликована петиция с требованием убрать с площади Свободы палатку. Она была установлена в 2014 году и использовалась для сбора помощи на Майдан и как военный госпиталь, передает «Газета.ру».

Проспект Маршала Жукова переименовали в честь основателя Украинской Хельсинкской группы Петра Григоренко в 2016 году в рамках закона о декоммунизации, который действует на Украине с мая 2015 года.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» запрещает пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

9 мая полиция Одесской области возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, в связи с тем что он приехал на торжества по случаю Дня Победы с красным флагом.

В то же время в Киеве задержали организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто», которая является украинским аналогом «Бессмертного полка», в связи с наличием георгиевской ленты.