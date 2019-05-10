СМИ узнали о подвигах деда Владимира Зеленского в борьбе с фашистами

Избранный президент Украины Владимир Зеленский 9 мая посетил могилу деда — Семена Ивановича Зеленского, который отличился во время Великой Отечественной войны. О подробностях подвигов будущего украинского лидера сообщает издание Страна.ua.

Так, согласно данным базы минобороны Украины «Память народа», Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. Во время Второй мировой войны он был командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174 полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году он получил два ордена Красной Звезды. Войну закончил в звании гвардии лейтенанта.

Кроме того, на сайте есть также описание подвига дедушки Зеленского. «Товарищ Зеленский Семен Иванович в боях с 23 января по 9 февраля 1944 года своим минным взводом подавил огонь минометной батареи, двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов <...> 1 февраля перед деревней Александровка <...> уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров <...> . Отбил 4 атаки и занял трофейный состав», — говорится в документе.

Издание также описывается случай, когда Семен Зеленский, увидев подбитого танкиста, приказал бойцу своего взвода занять танк и оттуда вести огонь из пулемета по атакующей пехоте противника.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что 9 Мая люди должны благодарить своих родных за победу над нацизмом. Политик также добавил, что война коснулась каждой украинской семьи.

До 2015 года на Украине 9 мая официально отмечали День Победы в Великой Отечественной войне, однако в апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла закон «Про увековечение победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов». Теперь в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.