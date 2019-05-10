Она живет за всех: бабушка-рекордсменка рассказала о войне

Мария Колтакова часто появляется в новостях и в Книге рекордов России. Бабушка отметила 97-летие и при этом: прыгает с парашютом, устраивает заезды на картинге, выполняет полет в аэротрубе.

Она активнее многих молодых, потому что знает цену жизни. Ветеран участвовала в Курской битве, освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии.

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