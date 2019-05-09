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ДТП с участием около 10 машин произошло в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Московской области на Новорижском шоссе в районе деревни Степановское произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

«Столкнулось около 10 машин, есть пострадавшие. Одна из легковушек практически полностью разбита», — приводит «РИА Новости» слова источника в полиции в четверг, 9 мая.

По его словам, проезжающие водители останавливаются. Некоторые пытаются оказывать помощь пострадавшим.

Ранее 9 мая сообщалось, что под Иркутском 40-летний водитель автомобиля Toyota сбил группу пешеходов, перепутав педали газа и тормоза.

Пострадавшие в результате инцидента получили необходимую помощь. Виновник инцидента прошел медицинское освидетельствование.

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