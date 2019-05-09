Более 1 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Петербурге

Свыше 1 млн человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге в четверг, 9 мая. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Участники акции памяти с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, собрались на Невском проспекте. Шествие в сторону Дворцовой площади стартовало в 15:00 следом за выдвижением колонны ретроавтомобилей с ветеранами. Часть колонны завершила маршрут на стрелке Васильевского острова, где был организован торжественный концерт, передает «Интерфакс».

Ранее в четверг на Дворцовой площади Петербурга прошел торжественный парад, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Парад принял командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев. За парадом наблюдали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров, ветераны и участники Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный полк» в Москве принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства прошел вместе с другими участниками по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.