Проект Пятого канала вышел в финал престижной мировой премии Promax

Пятый канал вошел в шорт-лист премии в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

«Кроме Пятого канала в финал прошли работы мировых брендов BBC, Warner Media, Amazon,Disney, National Geographic, Sony pictures и Discovery», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего работы были представлены в 138 номинациях: промо-кампании специальных и спортивных мероприятий, промо к комедийным и драматическим программам и театральным шоу, лучшие социальные ролики, саундтреки, детские программы, копирайтинг, анимация, дизайн каналов, логотипов, дизайн иллюстраций и графики и многие другие.

Награждение победителей премии Promax пройдет 6 июня в Лос-Анджелесе.

В апреле пресс-служба Пятого канала получила первое место в международном конкурсе «Пресс-служба года». Всего в этом году на конкурс было подано 524 заявки в 15 номинациях. Финалистами стали участники как из России — Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Пятигорска, так и из зарубежных стран — Казахстана (Нур-Султан), Украины (Киев), Белоруссии (Минск) и других.