Уголовное дело возбудили под Одессой за демонстрацию красного флага

Полиция Одесской области возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, в связи с тем что он приехал на торжества по случаю Дня Победы с красным флагом. Об этом сообщила в четверг, 9 мая, пресс-служба нацполиции Украины.

«Мужчина приехал на торжества по случаю годовщины Победы с красным флагом с запрещенной украинским законодательством символикой и привязанной к велосипеду георгиевской лентой», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье украинского УК о распространении коммунистической символики, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме этого, по сообщению полиции, в отношении мужчины составлен административный протокол за использование запрещенной на Украине георгиевской ленточки.

Ранее 9 мая киевская полиция задержала Елену Бережную — организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто», которая является украинским аналогом «Бессмертного полка». Задержание было связано с наличием у общественницы георгиевской ленты.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Согласно ему, за изготовление, распространение и публичное использование коммунистической символики наступает уголовная ответственность. В июне 2017 года в стране вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент.