Глава Еврокомиссии описал своего идеального преемника

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, который в четверг, 9 мая, прибыл на неформальный саммит Евросоюза в румынском Сибиу, рассказал, какими чертами должен обладать его идеальный преемник. Об этом сообщает ТАСС.

«У председателя Еврокомиссии должны быть идеи и большое умение слушать», — подчеркнул он. Уточняется, что срок мандата Юнкера истекает 31 октября. К этому времени должен быть назначен его преемник.

6 мая швейцарское издание Neu Zürcher Zeitung написало, что объединенную Европу должна возглавить сильная личность, способная на равных разговаривать с президентами России и США, и лучше всего на эту роль подходит канцлер Германии Ангела Меркель.

При этом кандидатуру Меркель поддерживают многие другие европейские политики, и даже сам председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Сама канцлер не отрицает эти слухи. О возможной досрочной отставке и переходе на работу в Брюссель Меркель может объявить в начале июня.