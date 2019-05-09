Лукашенко назвал невозможным свержение власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что свергнуть действующую власть в стране невозможно. Такое заявление глава государства сделал в беседе с журналистами в четверг, 9 мая, во время торжеств по случаю Дня Победы.

«Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как это вчера началось и продолжается в Сирии, в Ливии и других государствах. Мы это прошли, но благодаря нашему единству мы спасли свою страну», — приводит его слова ТАСС.

В то же время Лукашенко отметил, что хоть руководству Белоруссии такое развитие событий «уже не страшно», «об этом надо думать всегда».

Лукашенко подчеркнул, что республика уже пережила и «гибридные, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство». По его мнению, в Белоруссии больше не осталось опасностей, кроме негативных событий в экономике. В связи с этим он отметил, что это экономика — это народ, и призвал каждого работать, как следует.

«Надо быстрее разворачиваться, сегодня в наших руках наша судьба, как мы ею распорядимся, зависит только от нас», — заключил он.

В начале марта Лукашенко во время общения с представителями прессы в Минске заявил, что не станет удерживать власть в стране и передавать ее своим детям. Он отметил сложность работы на высшем посту в стране, и добавил что «уже наелся этого президентства», пишет RT.

В то же время белорусский лидер заявил о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства, чтобы его не упрекнули, что он «сбежал в трудную минуту».

Для Лукашенко это уже пятый президентский срок. На выборах 11 октября 2015 года он набрал 83,49% голосов. Следующие выборы главы республики должны состояться в 2020 году.