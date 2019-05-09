Мэр Харькова призвал вернуть проспекту имя маршала Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к жителям города с призывом подписать петицию, в которой предлагается вернуть одному из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова. Об этом он написал на своей странице в Facebook 8 мая.

«С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко сложнее. Оба — достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов — кого они называли маршалом Победы?» — написал Кернес. По его словам, невозможно переоценить заслуги Жукова в разгроме фашизма.

Мэр также пообещал горожанам, что, в случае если петиция наберет достаточное количество подписей, предложение о переименовании проспекта «не останется на бумаге».

До 2016 года проспект носил имя Жукова, после чего был переименован в соответствии с так называемой декоммунизацией. Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» приняли на Украине в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, и снос памятников, якобы пропагандирующих коммунистические идеи.

Георгий Жуков — советский полководец, маршал СССР, а также четырежды Герой Советского Союза. В послевоенные годы получил народное прозвище Маршал Победы. В ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР.

Петр Григоренко — генерал-майор вооруженных сил СССР (1959 год), правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской группы. С декабря 1943 года он был заместителем начальника штаба 10-й гвардейской армии (2-й Прибалтийский фронт). В феврале 1944 года Григоренко получил тяжелое ранение и был отправлен на лечение, однако позже возглавил штаб 8-й стрелковой дивизии Четвертого Украинского фронта.