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Киеву пригрозили штрафом за стоянку украинских МиГ-29 в Крыму

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Фото: commons.wikimedia.org/Oleg V. Belyakov
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Россия может потребовать от Украины выплатить денежную компенсацию за обеспечение стоянки ее истребителей МиГ-29, оставшихся в Крыму после его воссоединения с Россией в 2014 году. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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«Все вопросы к украинцам, что дальше делать с этими самолетами. Мы потом еще за стоянку с них спросим, что столько времени охраняем»,— цитирует сенатора ТАСС.

При этом Бондарев отметил, что сейчас состояние украинских МиГ-29 плачевно. По его словам, восстановлению истребители не подлежат, потому что столько времени они простояли без дела и двигатели не запускались.

Накануне депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил, что около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшихся в Крыму с 2014 года на авиабазе Бельбек, безвозвратно потеряны как боевые единицы. При этом первый зампредседателя комитета парламента по обороне Андрей Красов отметил, что самолеты не получится использовать не только в качестве боевых машин, но и как источник запчастей.

Президент России Владимир Путин в 2018 году заявлял о готовности передать Киеву технику, которую украинские военные оставили в Крыму. Однако Украина отказалась от данного предложения.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с нормами международного права.

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