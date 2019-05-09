Путин поздравил руководство Израиля с годовщиной независимости

Президент России Владимир Путин отправил президенту Израиля Реувену Ривлину телеграмму, в которой поздравил его с 71-й годовщиной независимости страны, а также заявил, что РФ намерена прилагать усилия для урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Кроме того, российский лидер направил поздравительную телеграмму премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.

«Путин подтвердил, что Россия намерена и впредь прилагать активные усилия в целях достижения справедливого всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке, которое обеспечило бы безопасность и благополучное развитие Израиля, всех стран и народов региона», — уточняет пресс-служба.

6 мая представители Израиля и Палестины договорились о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных. Утром 5 мая израильские СМИ информировали о 430 ракетах, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля за сутки. Отмечалось, что десятки снарядов удалось перехватить, а в ответ израильская армия атаковала 200 целей палестинцев.

Обострение отношений сторон произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города. Перед майским обменом ударами в последний раз обстрелы фиксировались 25 марта.