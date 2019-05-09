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Жену Макрона назвали самой бесполезной первой леди Франции

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Фото: REUTERS/Christian Liewig
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Журналистка Сильви Боммет назвала жену президента Франции Эммануэля Макрона «красивой, но бесполезной» первой леди.

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Об этом говорится в книге Боммет Il Venait d’Avoir 17. В ней рассказывается о романе Бриджит Макрон, которой сейчас 66 лет, с 41-летним главой республики.

Эта связь всегда был предметом восхищения, но, по мнению автора, первая леди Франции многого лишилась из-за этого союза, пишет The Daily Mail.

Боммет указывает, что Бриджит счастлива тем, что «дружит со всеми», но ее не считают самой яркой первой леди в истории Франции, передает телеканал «360».

Как утверждает автор книги, женщина, которая бросила своего «милого, но скучного» мужа и троих детей ради захватывающей жизни с молодым президентом, не заслуживает подобной участи.

В частности, журналистка указывает на эпизод, когда Бриджит подверглась критике, представив прессе фотографии и раскрыв секреты любовной жизни, чтобы пресечь слухи о гомосексуализме Макрона.

Несмотря на слухи о том, что Бриджит заставляет президента действовать в соответствии с ее политическими желаниями, после того случая она контролируется его командой, считает Боммет.

Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья ранее рассказала, что всегда дает мужу советы. По ее словам, она при любых обстоятельствах высказывает свое мнение, с которым американский лидер иногда соглашается, а иногда нет.

В это же время она призналась, что не всегда согласна с его тоном. Меланья отметила, что в любом случае Трамп самостоятельно принимает решения и оценивает все вытекающие последствия.

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