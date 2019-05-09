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Более 1000 единиц оружия изъято из дома в престижном районе Лос-Анджелеса

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Фото: twitter.com/Stu_Mundel
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Американские полицейские конфисковали более 1000 единиц оружия в доме в престижном районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе после получения анонимного уведомления.

Как сообщает Los Angeles Daily News, расследование проводилось департаментом полиции Лос-Анджелеса (LAPD) и Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF).

По словам пресс-секретаря ATF Джинджер Колбрун, оперативникам стало известно о человеке, который незаконно изготавливает и продает оружие по этому адресу.

Она отметила, что следователи изъяли более 1000 единиц оружия, а также производственное оборудование и инструменты. При этом она добавила, что у властей «нет оснований полагать, что общественность находится в какой-либо опасности».

Судя по фотографиям, которые выложил в Twitter репортер одного из местных телеканалов, основную часть изъятого составляют пистолеты, ружья и винтовки. Был ли кто-то задержан при проведении спецоперации, не уточняется.

В феврале прошлого года полиция Калифорнии обнаружила арсенал оружия в доме арестованного 17-летнего школьника, который угрожал открыть стрельбу в одном из учебных заведений штата.

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