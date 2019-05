Более 1000 единиц оружия изъято из дома в престижном районе Лос-Анджелеса

Американские полицейские конфисковали более 1000 единиц оружия в доме в престижном районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе после получения анонимного уведомления.

Как сообщает Los Angeles Daily News, расследование проводилось департаментом полиции Лос-Анджелеса (LAPD) и Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF).

По словам пресс-секретаря ATF Джинджер Колбрун, оперативникам стало известно о человеке, который незаконно изготавливает и продает оружие по этому адресу.

Она отметила, что следователи изъяли более 1000 единиц оружия, а также производственное оборудование и инструменты. При этом она добавила, что у властей «нет оснований полагать, что общественность находится в какой-либо опасности».

Homby Hills a search warrant at a home turns up a lotta guns & rifles. More information at 4p on channel 9 KCAL @KCBSKCALDesk pic.twitter.com/Q6g4OMhioC