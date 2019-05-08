Представитель Зеленского прокомментировал его позицию о переименовании городов

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский полагает, что вопросы о переименовании городов и других объектов должны решаться на местном уровне. Это позицию политика озвучил его советник по вопросам внутренней политики Дмитрий Разумков.

Ранее были случаи, когда жители на местах не поддерживали переименование. Правильно принимать решения данного рода не на уровне Верховной рады, подчеркнул он в среду, 8 мая, в эфире телеканала «112 Украина». Механизмы проведения местных референдумов «предусмотрены в законе «О народовластии», который будет инициировать в раде Владимир Зеленский».

Отмена уже принятых решение о переименовании не предлагается, подчеркнул Разумков.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» приняли на Украине в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, и снос памятников, якобы пропагандирующих коммунистические идеи.

В феврале украинские дайверы утопили на Новониколаевском карьере бюст Владимира Ленина, предварительно раскрасив его и надев желтую бандану.