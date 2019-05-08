Прямой эфир

Представитель Зеленского прокомментировал его позицию о переименовании городов

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский полагает, что вопросы о переименовании городов и других объектов должны решаться на местном уровне. Это позицию политика озвучил его советник по вопросам внутренней политики Дмитрий Разумков.

«Это остановит беззакония, которые происходят по всей Украине»
В УПЦ надеются, что решение суда о приостановке переименования канонической церкви прекратит захваты храмов в стране

Ранее были случаи, когда жители на местах не поддерживали переименование. Правильно принимать решения данного рода не на уровне Верховной рады, подчеркнул он в среду, 8 мая, в эфире телеканала «112 Украина». Механизмы проведения местных референдумов «предусмотрены в законе «О народовластии», который будет инициировать в раде Владимир Зеленский».

Отмена уже принятых решение о переименовании не предлагается, подчеркнул Разумков.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» приняли на Украине в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, и снос памятников, якобы пропагандирующих коммунистические идеи.

В феврале украинские дайверы утопили на Новониколаевском карьере бюст Владимира Ленина, предварительно раскрасив его и надев желтую бандану.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область
На Украине предложили пересмотреть дату основания Днепра

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017