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Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

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Россия продолжит выдавать жителям Донбасса паспорта, и вероятное признание Украиной их незаконными не изменит этого. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, 8 мая, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция Кремля, если украинские власти примут такое решение, пишет ТАСС.

«Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые попадают под действие президентского указа», — сказал Песков.

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа посчитал, что решение правительства Украины не признавать паспорта, выданные Россией в Донбассе, призвано осложнить выдачу документов людям, однако это не сработает.

Ранее 8 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что кабмин Украины намерен принять решение, в соответствии с которым паспорта, выданные Россией в Донбассе, будут считаться незаконными на территории страны.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины (ЛНР и ДНР). Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. По словам главы государства, этот вопрос носит чисто гуманитарный характер и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на этот шаг Москвы «креативно, быстро и умно». Действующий же глава государства Петр Порошенко заверил, что украинский паспорт опережает российский по возможностям путешествий по миру.

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