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Акция «Вахта памяти – 2019» стартовала в Брянской области

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Брянская область присоединилась ко всероссийской акции «Вахта памяти – 2019», посвященной 74-й годовщине Великой Победы. Торжественная церемония прошла на площади Партизан в столице региона.

«Спасибо вам, поисковики, за вашу работу, которая также включает в себя воспитание подрастающего поколения» — цитирует NASHBRYANSK.RU губернатора Брянской области Александра Богомаза.

В акции принимают участие поисковые отряды из регионов РФ, а также Беларуси, Украины, Армении. За последние годы было проведено более 20 поисковых экспедиций и сотни полевых разведок. В результате были найдены и со всеми почестями захоронены около 1 300 военнослужащих и гражданских лиц. Были установлены имена около 650 солдат и офицеров.

Напомним, 5 апреля президент Владимир Путин присутствовал на открытии «Вахты памяти – 2019» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. На мероприятие съехались 250 членов поисковых отрядов из 80 регионов страны. Российский лидер подчеркнул важность работы поискового движения и пообещал ему поддержку со стороны государства.

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